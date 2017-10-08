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СК РФ возбудил дело о смерти петербурженки, к которой не успела скорая из-за митинга
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    СК РФ возбудил дело о смерти петербурженки, к которой не успела скорая из-за митинга

    0:01  8 Октября 2017
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    СК РФ возбудил дело о смерти петербурженки, к которой не успела скорая из-за митинга

    Санкт-Петербург, 7 октября. Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту смерти местной жительницы, к которой не успела скорая из-за перекрытых дорог во время несогласованной акции в центре города.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». В субботу врачей вызвали к женщине, проживающей на Колокольной улице.

    «По указанному адресу  были направлены врачи из Мариинской больницы. Однако, проезд Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

    СК РФ возбудил дело о смерти петербурженки, к которой не успела скорая из-за митинга

    В настоящее время проводятся следственные действия. Напомним, из-за того, что участники несогласованной акции перекрыли дороги в центре Петербурга, врачам скорой помощи потребовалось 16 минут, чтобы добраться до пациентки. К другим пациентам медики тоже добирались с задержкой из-за проблем на дорогах, связанных с несогласованной акцией.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #санкт-петербург
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