«Ночные волки» закрыли мотосезон в Петербурге ярким шоу

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Санкт-Петербург, 7 октября. Байкеры закрыли мотосезон в Петербурге ярким шоу, которое прошло на Дворцовой площади.

По центру города промчались сотни байкеров. Закрытие сезона проходит в Петербурге уже более 20 лет.

На главной площади Северной столице собралась уникальная техника, которая участвует в шоу «Русский реактор». Это шоу впервые было показано в Севастополе и посвящено российскому лидеру Владимиру Путину.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, больше известный как Хирург, поприветствовал всех участника мотопробега.

Праздник завершился эффектным фаер-шоу, также были показаны фрагменты севастопольского шоу «Русский реактор», посвященного истории России. На торжестве выступали известная группа «Кукрыниксы».