Полиция задержала 38 человек в Петербурге за нарушение правил движения

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Санкт-Петербург, 7 октября. Полиция задержала в центре Санкт-Петербурга 38 человек, нарушивших правила дорожного движения во время несанкционированной акции на Литейном проспекте. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что участники шествия вышли на проезжую часть. В связи с данным нарушением они были доставлены в отдел полиции, и после устного предупреждения отпущены.

По состоянию на 20.30 по московскому времени никого из этой группы граждан в отделах полиции уже не было, уточняет ТАСС.

Накануне сообщалось, что прокуратура предупредила штаб Навального о незаконности митинга в Петербурге.