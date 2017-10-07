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Полиция задержала 38 человек в Петербурге за нарушение правил движения
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    Полиция задержала 38 человек в Петербурге за нарушение правил движения

    22:03  7 Октября 2017
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    Полиция задержала 38 человек в Петербурге за нарушение правил движения

    Санкт-Петербург, 7 октября. Полиция задержала в центре Санкт-Петербурга 38 человек, нарушивших правила дорожного движения во время несанкционированной акции на Литейном проспекте. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что участники шествия вышли на проезжую часть. В связи с данным нарушением они были доставлены в отдел полиции, и после устного предупреждения отпущены.

    По состоянию на 20.30 по московскому времени никого из этой группы граждан в отделах полиции уже не было, уточняет ТАСС.

    Накануне сообщалось, что прокуратура предупредила штаб Навального о незаконности митинга в Петербурге.

    Автор: Сергей Свазовский
    #петербург #полиция #задержание #митинг #дорожное движение
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