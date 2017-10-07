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От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге
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    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    21:53  7 Октября 2017
    84

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    Санкт-Петербург, 7 октября. Для сторонников блогера Алексея Навального это был не самый удачный день. Митинг в Москве собрал меньше тысячи человек и продлился менее часа. 

    Скорее всего, параллельный митинг в Петербурге сторонники блогера рассматривали как некий реванш. Но судя по развитию событий, он явно не удался. И хоть сторонников Навального в Северной столице пришло раза в два больше, эффект от их присутствия — практически никакой. С невероятным упорством они настаивали на проведении митинга на Марсовом поле, и так как городские власти исключили этот объект из списка гайд-парков, явно всерьез рассчитывали на эффект от задержания полицейскими во время митинга. 

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    Первые сторонники Навального появились на Марсовом поле еще за три часа до заявленного начала – возможно, надеясь на шанс повозмущаться перекрытием территории из-за работ по благоустройству. Накануне митинга Марсово поле было огорожено для проведения мелких работ – ровняли дорожки, перекапывали цветники, но сквозной проход для пешеходов не перекрывали. 

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    Не закрыли поле и в день митинга: территория была под присмотром сотрудников полиции, но свободна для прохода.

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    Около шести часов вечера на Марсовом собрались примерно тысяча-полторы митингующих, из которых как минимум человек 50 представляли прессу. Минут 15-20 люди выкрикивали лозунги, но ничего «не зажигалось».

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    После того, как ОМОН демонстративно покинул оцепление, стоять дальше на площади народу показалось неинтересным, и, собравшись в колонну, толпа пошла в сторону улицы Пестеля, надеясь по Литейному проспекту попасть на Невский проспект. 

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    Точное направление движения никто не знал – люди в толпе переспрашивали друг друга, куда идут, и так не узнав ответ, просто следовали за впереди идущими. Встречное автомобильное движение встало, пропуская толпу, на улице Пестеля начался автомобильный ад. Прохожие, которые случайно оказались в протестующем месиве, были в ужасе. 

    «Я не имею отношения ни к какому Навальному, я не хочу быть в этой толпе, как мне отсюда выйти?!», — то и дело возмущались случайные прохожие. 

    На Литейном проспекте выйти из толпы было уже никак нельзя – участок от Пестеля до Некрасова перекрыл ОМОН и попросил митингующих покинуть проезжую часть, заодно напоминая о том, что участников несанкционированного шествия им придется задержать.

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    Часть людей отошла на тротуары, часть демонстративно осталась на проезжей части, и продолжила свое движение уже в полицейских автобусах. 

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    Изрядно поредевшая колонна дошла до площади Восстания и продолжила митинг у торгового центра «Галерея». Здесь сторонники Навального смешались с туристами и спешащими на вокзал людьми, и митинг далее напоминал просто молодежную тусовку на фоне логотипов торговых марок, где вместо стаканов с кофе у молодежи были флаги и шарики.

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    В остальном все то же – селфи на телефон на фоне сотрудников ОМОНа, сториз в инстаграм и игра в кошки-мышки с сотрудниками полиции.

    От лозунгов на Марсовом до селфи у шоппинг-центра: как митинговали за Навального в Петербурге

    Активные и очень смелые митингующие сначала бодро кричали лозунги вроде «Навальному свободу!» или «Власть народу», а потом с криками, как от школьного учителя, бросались бегать по площади от полицейских, которые с громкоговорителями в официальных формулировках предупреждали, что активистов несанкционированного митинга ждут припаркованные автобусы. Чем дальше, тем больше действо превращалось в фарс, который остановил работу торгового центра и помешал нормальной жизни привокзальной площади в выходной день.

    Автор: Денис Машкин
    #навальный #санкт-петербург
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