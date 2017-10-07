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Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания скончался в возрасте 49 лет
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    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания скончался в возрасте 49 лет

    19:51  7 Октября 2017
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    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания скончался в возрасте 49 лет

    Санкт-Петербург, 7 октября. Спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Константин Сарсания скончался в субботу в возрасте 49 лет. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник из близкого окружения спортивного менеджера.

    Согласно предварительным данным, причиной смерти стало образование тромба. Впавший в кому Сарсания скончался быстро, не приходя в сознание.

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания скончался в возрасте 49 лет

    Представители «Зенита» также подтверждают информацию о смерти спортивного директора, однако пока воздерживаются от официального комментария.

    Автор: Алексей Громов
    #зенит #смерть #сарсания #директор
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