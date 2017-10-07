Хирург поздравил Путина с днем рождения парадом байкеров в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 октября. Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, также известный под прозвищем Хирург, устроил мотошоу в Петербурге, чтобы поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения. В связи с проведением мотошоу полиция частично перекрыла Невский проспект.

Парад байкеров, в котором приняли участие не менее трех тысяч мотоциклистов, проходит возле здания Эрмитажа на Дворцовой площади. Программа мотопробега «Ночных волков» в Петербурге получила название «Русский реактор».

«На самом деле, Путин первого сентября сказал, что в русском народе гудит ядерный реактор, который позволяет толкать страну вперед даже в самые черные ее годы», — объясняет название хирург.

Напомним, что в субботу президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Глава государства получил не менее 11 телефонных звонков от иностранных лидеров с поздравлениями. В частности, поздравить Путина успели президенты Киргизии, Монголии, Белоруссии, Финляндии и Сербии.