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Политика
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Общество
Хирург поздравил Путина с днем рождения парадом байкеров в Петербурге
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    Хирург поздравил Путина с днем рождения парадом байкеров в Петербурге

    17:27  7 Октября 2017
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    Хирург поздравил Путина с днем рождения парадом байкеров в Петербурге

    Санкт-Петербург, 7 октября. Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, также известный под прозвищем Хирург, устроил мотошоу в Петербурге, чтобы поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения. В связи с проведением мотошоу полиция частично перекрыла Невский проспект.

    Парад байкеров, в котором приняли участие не менее трех тысяч мотоциклистов, проходит возле здания Эрмитажа на Дворцовой площади. Программа мотопробега «Ночных волков» в Петербурге получила название «Русский реактор».

    Хирург поздравил Путина с днем рождения парадом байкеров в Петербурге

    «На самом деле, Путин первого сентября сказал, что в русском народе гудит ядерный реактор, который позволяет толкать страну вперед даже в самые черные ее годы», — объясняет название хирург.

    Напомним, что в субботу президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Глава государства получил не менее 11 телефонных звонков от иностранных лидеров с поздравлениями. В частности, поздравить Путина успели президенты Киргизии, Монголии, Белоруссии, Финляндии и Сербии.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #петербург #хирург #ночные волки #поздравление #дворцовая площадь
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