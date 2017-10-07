Две полосы перекрыли для движения на севере КАД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 октября. На одном из участков на севере КАД в Петербурге перекрыли для движения две полосы, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Изменения в движении транспорта вступили в силу в два часа ночи 7 октября. Их действие продлится до восьми часов вечера 9 октября.

Как отметили в «Северо-Западе», на участке КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры перекроют две полосы для движения. На этом отрезке будут проводиться работы по ликвидации дефектов дорожного покрытия и восстановлением гидроизоляции. Подчеркивается, что речь идет о первой и второй полосах.