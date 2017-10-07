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Смольный объявит конкурс на аэроэкспресс до «Пулково» в октябре
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    Смольный объявит конкурс на аэроэкспресс до «Пулково» в октябре

    15:02  7 Октября 2017
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    Смольный объявит конкурс на аэроэкспресс до «Пулково» в октябре

    Санкт-Петербург, 7 октября. До конца месяца Смольный организует конкурс на реализацию проекта по запуску аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково», заявила председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк.

    «На фоне роста пассажиропотока в «Пулково» прогнозируем 8 миллионов пассажиров в год», — подчеркнула она.

    По словам Бабюк, протяженность линии составит восемь километров, общий объем средств, вложенных в проект, оценивается в 280 млн евро.

    Ранее сообщалось, что создание «Аэроэкспресса» начнется после проведения Чемпионата мира в 2018 году.

    Автор: Дима Оленин
    #пулково #аэроэкспресс
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