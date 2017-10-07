Неуравновешенная женщина потребовала обыскать ее в метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 7 октября. Дама с признаками психологических проблем устроила скандал на станции метро «Рыбацкое» в Петербурге, угрожая провозом запрещенных предметов, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 13 часов на станции метро «Рыбацкое». Как сообщают источники, к сотрудникам метрополитена обратилась женщина с явными признаки психологических проблем. Она потребовала обыскать ее, мотивируя предложение наличием у нее запрещенных к провозу в подземке предметов.

При осмотре ничего запрещенного у женщины не обнаружили. Однако она устроила сандал и потребовала вызвать сотрудника полиции для поиска запрещенных к провозу предметов.

Сотрудники метро увели даму в пикет для определения ее состояния и принятия решения о дальнейших процессуальных действий с необычной пассажиркой подземки.