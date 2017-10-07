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Неуравновешенная женщина потребовала обыскать ее в метро Петербурга
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    Неуравновешенная женщина потребовала обыскать ее в метро Петербурга

    14:10  7 Октября 2017
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    Неуравновешенная женщина потребовала обыскать ее в метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 октября. Дама с признаками психологических проблем устроила скандал на станции метро «Рыбацкое» в Петербурге, угрожая провозом запрещенных предметов, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Инцидент произошел около 13 часов на станции метро «Рыбацкое». Как сообщают источники, к сотрудникам метрополитена обратилась женщина с явными признаки психологических проблем. Она потребовала обыскать ее, мотивируя предложение наличием у нее запрещенных к провозу в подземке предметов.

    При осмотре ничего запрещенного у женщины не обнаружили. Однако она устроила сандал и потребовала вызвать сотрудника полиции для поиска запрещенных к провозу предметов.

    Неуравновешенная женщина потребовала обыскать ее в метро Петербурга

    Сотрудники метро увели даму в пикет для определения ее состояния и принятия решения о дальнейших процессуальных действий с необычной пассажиркой подземки.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #метро #женщина #обыск #рыбацкое #запрещенные предметы
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