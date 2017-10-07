Новые ограничения движения вступают в силу в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 октября. Новые ограничения движения вступают в силу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГАТИ и КРТИ. Изменения вступают в силу 8 октября.

С 8 часов вечера до 5.30 утра понедельника (9 октября) водители не смогут проехать по Большеохтинскому мосту. На территории моста будут снимать клип.

С 10 вечера до 7 утра вторника (10 октября) участок 10-1 Красноармейской улицы от Дровяной улицы до Лермонтовского проспекта будет недоступен для автомобилистов.

До 13 октября будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Малой Пушкарской от Саблинской улицы до Пушкарского переулка, до 15 октября будет закрыт съезд с набережной Обводного канала на Лиговский проспект при движении с улицы Черняховского, передает «Инфореактор».