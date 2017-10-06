Полтавченко предложил китайским инвесторам выгодные проекты в Петербурге

В Избранное

Санкт- Петербург, 6 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел рабочую встречу с президентом Китайского торгово-промышленного банка Чжаном Хунли.

По итогам переговоров Полтавченко отметил, что товарооборот Петербурга с КНР достиг более пяти миллиардов долларов. Он также добавил, что Санкт-Петербург может предложить китайским инвесторам ряд перспективных проектов для вложения денежных средств. Среди них - аэроэкспресс который должен соединить Витебский вокзал с аэропортом «Пулково», легкорельсовый трамвай и парк легкой промышленности «Новый скороход».

В свою очередь Чжан Хунли сообщил, что банк планирует расширять деятельность в России и Петербург является одним из приоритетных направлений для инвестиций, а также пообещал рассмотреть предложенные проекты.