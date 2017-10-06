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Россия
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Экономика
Полтавченко предложил китайским инвесторам выгодные проекты в Петербурге
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    Полтавченко предложил китайским инвесторам выгодные проекты в Петербурге

    22:11  6 Октября 2017
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    Полтавченко предложил китайским инвесторам выгодные проекты в Петербурге

    Санкт- Петербург, 6 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел рабочую встречу с президентом Китайского торгово-промышленного банка Чжаном Хунли.

    По итогам переговоров Полтавченко отметил, что товарооборот Петербурга с КНР достиг более пяти миллиардов долларов. Он также добавил, что Санкт-Петербург может предложить китайским инвесторам ряд перспективных проектов для вложения денежных средств. Среди них - аэроэкспресс который должен соединить Витебский вокзал с аэропортом «Пулково», легкорельсовый трамвай и парк легкой промышленности «Новый скороход».

    В свою очередь Чжан Хунли сообщил, что банк планирует расширять деятельность в России и Петербург является одним из приоритетных направлений для инвестиций, а также пообещал рассмотреть предложенные проекты.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #китай #санкт-петербург #полтавченко
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