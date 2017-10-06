Петербургский художник создал «Золотого Путина» в честь юбилея президента РФ

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Санкт-Петербург, 6 октября. Художник из Петербурга Алексей Сергиенко сделал двухметровый портрет президента РФ Владимира Путина, которому завтра исполняется 65 лет.

Арт-объект внешне напоминает барельеф и называется «Золотой Путин». Посмотреть на портрет можно будет в пятницу и субботу в галерее на Казанской улице Петербурга.

«Я готовил различные коллекции к дням рождения президента на протяжении последних пяти лет. Эту работу можно назвать своеобразной точкой. Картина представляет собой арт-объект, где изображение выглядит как барельеф, окрашенный золотой краской, что создает объем», — отметил автор.

По словам Сергиенко, «Золотой Путин» является ремейком другой работы художника — «Путин со щенком», оригинал которой долгое время находился в кабинете спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает РИА Новости.