Большеохтинский мост в Петербурге перекроют для съемок клипа

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Санкт-Петербург, 6 октября. Проезд по Большеохтинскому мосту в Петербурге будет перекрыт в ночь с 8 на 9 октября. Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, движение по мосту будет перекрыто из-за съемок музыкального видеоклипа.

Согласно приведенным данным, проезд для автомобилей будет закрыт в период с 20.00 8 октября, до 05.30 9 октября, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Кроме того, из-за различных работ с 6 и 7 октября в городе будет ограничено движение транспорта на улицах, в том числе на Большой Морской улице и на участке Дальневосточного проспекта, сообщает портал «Ньюинформ».

Напомним, в субботу в связи с проведением мотопарада движение в центре Петербурга будет ограничено.