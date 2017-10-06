Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Госдуме предложили строить путепроводы вместо железнодорожных переездов
Происшествия
Стали известны подробности кражи картин Поленова и Коровина в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны подробности кражи картин Поленова и Коровина в Петербурге

    15:45  6 Октября 2017
    45

    Стали известны подробности кражи картин Поленова и Коровина в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 октября. Появились подробности кражи картин Василия Поленова и Константина Коровина, которая произошла 5 октября в Петербурге.

    Накануне жительница Петроградского района обратилась в полицию с заявлением о крупной краже в ее квартире. Общая сумма ущерба составила 18 млн рублей. По словам 69-летней пенсионерки, злоумышленники вынесли из ее дома картины известных художников Василия Поленова и Константина Коровина.

    Как сообщил источник Федерального агентства новостей, свои картины жительница Петербурга хранила на протяжении многих лет в квартире с обычной дверью и без сигнализации. Полотна знаменитых художников достались ей по наследству.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

     

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 2408

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85469

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107562

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30029

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44799
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        195
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        2408
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1294
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1236