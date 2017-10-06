Стали известны подробности кражи картин Поленова и Коровина в Петербурге

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Санкт-Петербург, 6 октября. Появились подробности кражи картин Василия Поленова и Константина Коровина, которая произошла 5 октября в Петербурге.

Накануне жительница Петроградского района обратилась в полицию с заявлением о крупной краже в ее квартире. Общая сумма ущерба составила 18 млн рублей. По словам 69-летней пенсионерки, злоумышленники вынесли из ее дома картины известных художников Василия Поленова и Константина Коровина.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, свои картины жительница Петербурга хранила на протяжении многих лет в квартире с обычной дверью и без сигнализации. Полотна знаменитых художников достались ей по наследству.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».