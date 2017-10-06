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Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Общество
Стало известно, как на ЗСД изменятся тарифы и система оплаты‍
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    Стало известно, как на ЗСД изменятся тарифы и система оплаты‍

    15:21  6 Октября 2017
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    Стало известно, как на ЗСД изменятся тарифы и система оплаты‍

    Санкт-Петербург, 6 октября. Компания «Магистраль северной столицы» (МСС) меняет базовые тарифы и систему оплаты за использование транспондера на ЗСД, сообщает пресс-служба организации.

    С 14 октября меняются базовые тарифы «Транспондер», которые действуют в рамках системы Flow+. Изменения коснется всех транспортных средств и вариантов маршрутов. Ожидается, что базовый тариф вырастет на 6%.

    Кроме того, для транспортных средств 3 и 4 классов вырастут базовые тарифы, применяемые при оплате наличными или банковской картой. Для 3 класса стоимость проезда возрастет до 150 рублей, для машин 4 класса — до 200 рублей. Для «легковушек» и мотоциклов тарифы останутся прежними.

    С 1 ноября также отменят плату за использование транспондера. Всем пользователям, которые пользуются транспондером, будет предоставлена возможность выбрать использование устройства баз абонентской платы с тарификацией согласно базовому тарифу, передает «Политэксперт».

    Автор: Алексей Громов
    #зсд #базовый тариф
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