Стало известно, как на ЗСД изменятся тарифы и система оплаты‍

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Санкт-Петербург, 6 октября. Компания «Магистраль северной столицы» (МСС) меняет базовые тарифы и систему оплаты за использование транспондера на ЗСД, сообщает пресс-служба организации.

С 14 октября меняются базовые тарифы «Транспондер», которые действуют в рамках системы Flow+. Изменения коснется всех транспортных средств и вариантов маршрутов. Ожидается, что базовый тариф вырастет на 6%.

Кроме того, для транспортных средств 3 и 4 классов вырастут базовые тарифы, применяемые при оплате наличными или банковской картой. Для 3 класса стоимость проезда возрастет до 150 рублей, для машин 4 класса — до 200 рублей. Для «легковушек» и мотоциклов тарифы останутся прежними.

С 1 ноября также отменят плату за использование транспондера. Всем пользователям, которые пользуются транспондером, будет предоставлена возможность выбрать использование устройства баз абонентской платы с тарификацией согласно базовому тарифу, передает «Политэксперт».