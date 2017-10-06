«Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Кокориным

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Санкт-Петербург, 6 октября. ФК «Зенит» начал переговоры о продлении контракта с Александром Кокориным, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Как сообщает знакомый с ситуацией источник, стороны обсуждали возможность продления соглашения, но пока не перешли к конкретному обсуждению условий. В клубе рассчитывают договориться о новом контракте с Кокориным до 2018 года.

Напомним, что Кокорин перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского ФК «Динамо». Прошедшие полтора сезона нападающий редко появлялся на привычной позиции в центре атаки, что негативно сказалось на его результативности.

В текущем сезоне под руководством нового главного тренера 26-летний форвард отличился в 15 матчах. Текущий договор футбольного клуба с Кокориным истекает летом 2019 года.