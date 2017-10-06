Картины Коровина и Поленова на 18 млн рублей украли у пенсионерки из Петербурга

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Санкт-Петербург, 6 октября. Жительница Петроградского района Петербурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о крупной квартирной краже. Инцидент произошел 5 октября в доме на улице Глухая Зеленина.

По словам пострадавшей, неизвестный мужчина проник в ее квартиру и похитил картины известных художников, которые висели на стенах ее комнаты, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Согласно показаниям 69-летней заявительницы, из ее квартиры пропали полотна Василия Поленова и Константина Коровина. Общий ущерб от кражи составил 18 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение лиц, причастных к преступлению, передает «Инфореактор».