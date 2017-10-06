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Мотопарад «Ночных волков» ограничит движение в центре Петербурга
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    Мотопарад «Ночных волков» ограничит движение в центре Петербурга

    10:16  6 Октября 2017
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    Мотопарад «Ночных волков» ограничит движение в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 6 октября. В субботу в связи с проведением мотопарада движение в центре Петербурга будет ограничено.

    Как сообщает пресс-служба ГАТИ, 7 октября с 14 часов в центре Петербурга будет ограничено движение в связи с проведением мотопарада «Ночных волков». Какие конкретно улицы будут перекрыты пока не сообщается, но известно, что это будут улицы в районе Дворцовой площади.

    В 20 часов на главной площади города начнется шоу, зрителей ждет масштабная программа, в том числе выступления по мотофристайлу и мототриалу, фаер-шоу, концерт с участием групп «Кукрыниксы» и «Декабрь». Вход на мероприятие свободный.

    Ожидается, что в мотопараде примут участие порядка пяти тысяч байкеров. Ежегодное мероприятие посвящено закрытию сезона.

    Автор: Юлия Кошкина
    #петербург #ночные волки #мотоциклисты
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