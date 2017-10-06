Два автобуса и иномарка столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

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Санкт-Петербург, 6 октября. В Калининском районе Петербурга ПАЗ столкнулся с автобусом «Волжанин», который затем задел иномарку Toyota, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

В Петербурге на пересечении Проспекта Науки и улицы Руставели произошло столкновение ПАЗ и автобуса «Волжанин». После этого один из автобусов влетел в иномарку Toyota, которая двигалась в параллельном направлении.

В результате ДТП с участием трех транспортных средств пострадали три человека — водитель ПАЗ и два пассажира «Волжанина». Они были госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что молодая женщина с младенцем попали под колеса машины в Саратове накануне, 5 октября.