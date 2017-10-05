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Учителем года в России стал историк из Санкт-Петербурга
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    Учителем года в России стал историк из Санкт-Петербурга

    23:54  5 Октября 2017
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    Учителем года в России стал историк из Санкт-Петербурга

    Санкт-Петербург, 5 октября. Учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга стал победителем конкурса «Учитель года России».

    Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава министерства образования Ольга Васильева и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий вручили победителю хрустального пеликана.

    Педагог назвал огромным счастьем возможность привезти почетную награду в Северную столицу.

    Накануне Владимир Путин заявил, что именно учителя закладывают моральные основы людей. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #санкт-петербург #уситель года #демаков #хрустальный пеликан
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