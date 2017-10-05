Учителем года в России стал историк из Санкт-Петербурга

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Санкт-Петербург, 5 октября. Учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга стал победителем конкурса «Учитель года России».

Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава министерства образования Ольга Васильева и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий вручили победителю хрустального пеликана.

Педагог назвал огромным счастьем возможность привезти почетную награду в Северную столицу.

Накануне Владимир Путин заявил, что именно учителя закладывают моральные основы людей. Об этом писала Газета.ru.