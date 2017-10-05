Петербургский суд отклонил иск Куликовской-Романовой из-за «Матильды»

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Санкт-Петербург, 5 октября. Октябрьский районный суд Петербурга повторно отклонил иск Ольги Куликовской-Романовой к студии режиссера Алексея Учителя «Рок», в котором она требовала запретить распространение копий фильма «Матильда».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина подала уточненное исковое заявление с нарушениями. Кроме того, она так и не сообщила, в каких именно материалах фильма Учителя «Матильда» содержатся сведения, порочащие ее честь и достоинство. И, наконец, истица не предоставила суду никакого документа, который бы подтверждал, что она является потомком императора Николая II.

Напомним, что фильм Алексея Учителя «Матильда», посвященный роману императора Николая II и балерины, оказался в центре скандала задолго до своего выхода. Депутат Госдумы Наталья Поклонская потребовала запретить прокат ленты, заметив, что фильм оскорбляет чувства верующих.