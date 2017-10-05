Чижика-Пыжика в Петербурге нарядили в противогаз

В Избранное

Санкт-Петербург, 5 октября. Активисты «Гринпис» надели знаменитого Чижика-Пыжика на набережной реки Фонтанки в Петербурге в противогаз, сообщили в пресс-службе организации.

«В Петербурге мы надели противогаз на Чижика-Пыжика», — рассказали представители «Гринписа».

Активисты призывают рассмотреть их предложения по борьбе с загрязнением воздуха в городской среде. В частности, они предлагают около социально важных объектов запретить въезд неэкологичного транспорта. Также «Гринпис» призывает прекратить закупку дизельного общественного транспорта.

Акция организации проходит не только в Петербурге, но и в Москве.

В столице активисты надели респиратор на скульптуру Георгия Победоносца на Манежной площади. Кроме того, они повесили плакат с надписью «Насмердили, демоны!». На плакате активисты изобразили дымящую машину с сатанинскими рожками на крыше.