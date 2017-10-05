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Чижика-Пыжика в Петербурге нарядили в противогаз
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    Чижика-Пыжика в Петербурге нарядили в противогаз

    17:31  5 Октября 2017
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    Чижика-Пыжика в Петербурге нарядили в противогаз

    Санкт-Петербург, 5 октября. Активисты «Гринпис» надели знаменитого Чижика-Пыжика на набережной реки Фонтанки в Петербурге в противогаз, сообщили в пресс-службе организации.

    «В Петербурге мы надели противогаз на Чижика-Пыжика», — рассказали представители «Гринписа».

    Активисты призывают рассмотреть их предложения по борьбе с загрязнением воздуха в городской среде. В частности, они предлагают около социально важных объектов запретить въезд неэкологичного транспорта. Также «Гринпис» призывает прекратить закупку дизельного общественного транспорта.

    Акция организации проходит не только в Петербурге, но и в Москве.

    В столице активисты надели респиратор на скульптуру Георгия Победоносца на Манежной площади. Кроме того, они повесили плакат с надписью «Насмердили, демоны!». На плакате активисты изобразили дымящую  машину с сатанинскими рожками на крыше.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #чижик-пыжик #противогаз
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