Обманутые дольщики ГК «Город» из Петербурга просят Путина о помощи

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Санкт-Петербург, 5 октября. Обманутые дольщики ГК «Город» в Петербурге отправили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь решить их проблему с жильем.

Квартиры, по словам возмущенных людей, должны были достроить еще четыре года назад. Обращение было также направлено полномочному представителю главы государства в СЗФО Николаю Цуканову.

Несколько активистов-дольщиков были замечены сегодня у приемной президента РФ по Северо-Западному федеральному округу, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, ГК «Город» начинала строить в Петербурге три жилищных комплекса. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, однако у компании возникли финансовые трудности и стройка остановилась.

Осенью 2015 года экс-совладелец ГК Руслан Ванчугов и его брат Максим Ванчугов были задержаны по делу о мошенничестве, сейчас они находятся под арестом. По версии СК РФ, они совместно с иными лицами похитили и вывели из проекта средства дольщиков.