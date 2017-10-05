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Россия
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Общество
Обманутые дольщики ГК «Город» из Петербурга просят Путина о помощи
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    Обманутые дольщики ГК «Город» из Петербурга просят Путина о помощи

    16:17  5 Октября 2017
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    Обманутые дольщики ГК «Город» из Петербурга просят Путина о помощи

    Санкт-Петербург, 5 октября. Обманутые дольщики ГК «Город» в Петербурге отправили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь решить их проблему с жильем.

    Квартиры, по словам возмущенных людей, должны были достроить еще четыре года назад.  Обращение было  также направлено полномочному представителю главы государства в СЗФО Николаю Цуканову. 

    Несколько активистов-дольщиков были замечены сегодня у приемной президента РФ по Северо-Западному федеральному округу, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

    Обманутые дольщики ГК «Город» из Петербурга просят Путина о помощи

    Напомним, ГК «Город» начинала строить в Петербурге три жилищных комплекса. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, однако у компании возникли финансовые трудности и стройка остановилась.

    Осенью 2015 года экс-совладелец ГК Руслан Ванчугов и его брат Максим Ванчугов были задержаны по делу о мошенничестве, сейчас они находятся под арестом. По версии СК РФ, они совместно с иными лицами похитили и вывели из проекта средства дольщиков.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #петербург #дольщики #гк город
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