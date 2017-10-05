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Петербуржцы смогут увидеть на небе уникальное сближение планет
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    Петербуржцы смогут увидеть на небе уникальное сближение планет

    16:17  5 Октября 2017
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    Петербуржцы смогут увидеть на небе уникальное сближение планетСанкт-Петербург, 5 октября. В октябре жители Петербурга смогут увидеть сближение нескольких планет. 5 октября на небе будет заметно сокращение расстояния между Марсом и Венерой, сообщили в планетарии.

    Уникальное явление при ясной погоде посчастливится увидеть жителям Северной столицы. По словам сотрудников городского планетария, в утреннем небе можно будет разглядеть сближение Марса и Венеры.

    Специалисты обратили внимание, что зрелище можно будет рассмотреть невооруженным глазом, так как Венера является самым ярким объектом на нашем небе после Солнца и Луны.

    Петербуржцы смогут увидеть на небе уникальное сближение планет

    Еще одно уникальное явление ждет петербуржцев 18 октября. Этой ночью с Марсом и Венерой сблизятся Луна и Меркурий. Происходящее ученые называют малым парадом планет.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #марс #октябрь #венера #небо
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