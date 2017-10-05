Юная петербурженка в наушниках погибла под колесами электрички

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Санкт-Петербург, 5 октября. Молодая девушка из Петербурга погибла под колесами электрички в Приморском районе. Как сообщили очевидцы, девушка переходила по пешеходному переходу, слушая музыку в наушниках и не услышала предупреждающего сигнала машиниста.

Трагедия произошла в районе Туристской улицы, на расположенном там переходе через железнодорожные пути. Очевидцы сообщили, что семафор около перехода не работал.

В настоящее время по факту гибели 17-летней девушки проводят проверку сотрудники управления Следственного комитета на транспорте. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Известно, что машинист электропоезда дал предупредительный сигнал и применил экстренное торможение, однако не смог предотвратить трагедии. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Северо-западное следственное управление Следственного комитета на транспорте сообщило проведении проверки в связи с гибелью девушки.