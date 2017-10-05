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Российский ледокол «Илья Муромец» впервые вышел на открытую воду в Петербурге
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    Российский ледокол «Илья Муромец» впервые вышел на открытую воду в Петербурге

    16:05  5 Октября 2017
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    Российский ледокол «Илья Муромец» впервые вышел на открытую воду в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 октября. В Петербурге начались государственные испытания ледокола «Илья Муромец» – нового корабля для Арктической группировки Военно-морского флота России. На «Адмиралтейских верфях», где было создано и спущено на воду судно, готовность ледокольного богатыря проверил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков. За первым выходом «Ильи Муромца» в акваторию наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Это знаковое, даже историческое событие для нас, – заявил Федотенков, стоя на палубе «Ильи Муромца». – Наш флот не получал суда ледового класса более 40 лет, так что для нас это долгожданный корабль. Сегодня Россия полноправно возвратилась в Арктику и постепенно получает самодостаточность в арктических водах – с этим кораблем мы готовы к выполнению задач по обеспечению боевой готовности и защиты государственных интересов в Арктике».

    13 Фото.
    13 Фотографий

    Ледокол «Илья Муромец» был заложен на верфях в Петербурге 23 апреля 2015 года, а 10 июня 2016 года уже сошел на воду.

    «Мы его называем ледоколом, но по сути это многофункциональный корабль, – сказал Александр Федотенков. – Он будет выполнять задачи по проводке боевых кораблей в арктических районах, вести научно-исследовательские и гидрографические работы, перевозить грузы, стать спасательным судном для аварийных кораблей и подлодок, тушить пожары, ликвидировать разливы нефти, обеспечивать выполнение задач авиационного комплекса».

    Многофункциональность – это обязательный признак современных кораблей ВМФ России. «Илья Муромец» одновременно носит название ледокола, морского буксира и патрульного корабля. Скорость и маневренность ему обеспечивают полноповоротные механические двухвинтовые рулевые колонки и носовое подруливающее устройство, а управлять всеми механизмами может всего один человек.

    Российский ледокол «Илья Муромец» впервые вышел на открытую воду в Петербурге

    В августе-сентябре 2017 года на «Адмиралтейских верфях» прошли испытания корабля, во время которых на 24 часа всю команду, включая работников машинного отделения, отстранили от работы, а управление судна вел с ходового мостика капитан Глеб Рутковский. По его словам, ледокол показал себя отлично: отклонений и поломок в безвахтенном режиме моряки и судостроители не заметили. В ходе заводских испытаний команда проверила также якорное устройство (оно должно выдержать порывы ветра до 17 м/с), системы связи и радиолокации (максимальную дальность связи между ледоколом и вертолетом удалось установить на расстоянии 150 км). В арктических морях «Илья Муромец» способен пройти сквозь лед толщиной до 1,5 метра и может автономно находиться вне гавани до двух месяцев.

    Первые испытания на открытой воде «Илья Муромец» прошел в петербургской гавани – попробовал поднять несколько грузов с помощью крана и показал, как легко разворачивается в невской акватории. Далее он отправится в Кронштадт, Балтийск, и конечно, его уже ждут в порте приписки – Мурманске.

    На «Адмиралтейских верфях» Петербурга продолжается строительство других кораблей ледового класса, в которых нуждается современный российский флот. Среди них строится боевой многофункциональный патрульный корабль «Иван Папанин». Все они в ближайшие годы пополнят Арктическую группировку ВМФ нашей страны.

    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург #илья муромец #вмф #испытания
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