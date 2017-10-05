Маршрутка протаранила автобус в Калининском районе Петербурга

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Санкт-Петербург, 5 октября. Маршрутка влетела в автобус сегодня ранним утром в Калининском районе Санкт-Петербурга. Автобус после столкновения оказался на газоне.

ДТП произошло на пересечении проспектов Науки и Руставели. На место аварии оперативно прибыли несколько бригад «скорой» и реанимация, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Отметим, что пустая маршрутка проехала на запрещающий сигнал светофора по улице Руставели и столкнулась с автобусом, в котором различные травмы получили три человека.

Напомним, 3 октября в Санкт-Петербурге в ДТП попал троллейбус. Тогда общественный транспорт не поделил проезжую часть с легковым автомобилем.