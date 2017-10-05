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Россия
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Принцесса Таиланда посетила спектакль тайского театра в Мариинке
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    Принцесса Таиланда посетила спектакль тайского театра в Мариинке

    10:55  5 Октября 2017
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    Принцесса Таиланда посетила спектакль тайского театра в Мариинке

    Санкт-Петербург, 5 октября. Принцесса Маха Чакри Сириндон посетила выступление тайского театра, приуроченное к юбилею установления дипломатических отношений между двумя странами.

    В 2017 году дипломатическим отношениям между Россией и Таиландом исполняется 120 лет. Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон в эти дни пребывает в России с визитом, который продлится до 8 октября. Накануне в Петербурге монаршая особа посетила спектакль тайского театра Кхон в Мариинском театре.

    Принцесса Таиланда внесла большой вклад в развитие культурных отношений между РФ и Таиландом, популяризировав в нашей стране традиции королевства, в том числе и национальный театр масок.

    Последний раз Сириндон была в России 24 года назад. В рамках текущего визита принцесса уже посетила Сочи и Москву, оставшееся время она проведёт в Петербурге, где для нее запланированы экскурсии в Эрмитаже, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, в Петергофе.

    Автор: Юлия Кошкина
    #петербург #таиланд #театр
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