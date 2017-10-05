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Общество
Городскую свалку «Новоселки» в Петербурге рекультивируют и застроят
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    Городскую свалку «Новоселки» в Петербурге рекультивируют и застроят

    10:21  5 Октября 2017
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    Городскую свалку «Новоселки» в Петербурге рекультивируют и застроят

    Санкт-Петербург, 5 октября. Власти Петербурга намерены рекультивировать полигон твердых бытовых отходов «Новоселки», а затем отдать площадку под застройку.

    Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга, работы по рекультивации полигона ТБО «Новоселки», располагающегося на площади 83,5 га, займут 7 лет и обойдутся в 1,9 млрд рублей.

    В настоящее время территорию уже готовят к рекультивации. Работы будут проводится в два этапа: технический (3 года) и биологический (2 года). В ближайший год будет построена станция дегазации, которая позволит ликвидировать неприятный запах и уменьшит высоту свалки. Выкачанный из насыпи метан будет переработан в электричество.

    Власти города планируют отдать территорию рекультивированной свалки под строительство.

    Автор: Юлия Кошкина
    #петербург #мусор #свалка
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