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Китайца задержали в «Пулково» при попытке вывезти картину Саврасова
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    Китайца задержали в «Пулково» при попытке вывезти картину Саврасова

    9:40  5 Октября 2017
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    Китайца задержали в «Пулково» при попытке вывезти картину Саврасова

    Санкт-Петербург, 5 октября. Гражданина Китая задержали в петербургском аэропорту «Пулково» при попытке вывезти картину Алексея Саврасова «Зимний пейзаж», а также альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

    Гражданин Китая выбрал необычные «сувениры» на память о России. Иностранца задержали в аэропорту «Пулково» при попытке вывезти из страны картину известного художника Алексея Саврасова «Зимний пейзаж», а также альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной. 

    Культурные ценности общей стоимостью 1,3 миллиона рублей он не задекларировал, а даже, наоборот, пытался спрятать в чемодане и сумке.

    «По версии следствия, в марте этого года мужчина, вылетая в Китай из аэропорта «Пулково», сдал в багаж чемодан с сокрытой в нем картиной, а альбом для зарисовок скрыл в ручной клади», — цитирует источники в прокуратуре «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Китайца задержали в «Пулково» при попытке вывезти картину Саврасова

    Возбуждено уголовное дело. Судьбу гражданина Китая определит Московский районный суд Петербурга.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #пулково #уголовное дело #китаец #картина #чемодан #саврасов
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