Китайца задержали в «Пулково» при попытке вывезти картину Саврасова

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Санкт-Петербург, 5 октября. Гражданина Китая задержали в петербургском аэропорту «Пулково» при попытке вывезти картину Алексея Саврасова «Зимний пейзаж», а также альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Гражданин Китая выбрал необычные «сувениры» на память о России. Иностранца задержали в аэропорту «Пулково» при попытке вывезти из страны картину известного художника Алексея Саврасова «Зимний пейзаж», а также альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной.

Культурные ценности общей стоимостью 1,3 миллиона рублей он не задекларировал, а даже, наоборот, пытался спрятать в чемодане и сумке.

«По версии следствия, в марте этого года мужчина, вылетая в Китай из аэропорта «Пулково», сдал в багаж чемодан с сокрытой в нем картиной, а альбом для зарисовок скрыл в ручной клади», — цитирует источники в прокуратуре «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Возбуждено уголовное дело. Судьбу гражданина Китая определит Московский районный суд Петербурга.