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В Петербурге ранее судимый насильник угрожал убить возлюбленную
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    В Петербурге ранее судимый насильник угрожал убить возлюбленную

    9:20  5 Октября 2017
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    В Петербурге ранее судимый насильник угрожал убить возлюбленную

    Санкт-Петербург, 5 октября. В поселке Горелово мужчина угрожал убийством своей гражданской супруге и не выпускал ее из дома.

    Инцидент произошел 4 октября. В правоохранительные органы поступило сообщение от женщины 1983 года рождения. Она сообщила, что ее неработающий сожитель 1980 года рождения в ходе ссоры угрожал ей убийством предметом, напоминающим пистолет. Он также не выпускал ее из дома, сообщает источник Федерального агентства новостей. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за изнасилование.

    Однако ему удалось скрыться до приезда полиции. Со слов жены, он сказал, что отправился в Выборг. Злоумышленник был одет в черное полупальто, черные брюки, через плечо он носит красную музыкальную колонку.

    В ходе обыска по месту проживания мужчины полиция изъяла пистолет и ружье. Поиски продолжаются.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #угроза #горелово
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