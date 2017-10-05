Труп пропавшей без вести пенсионерки нашли в лесу в Ленобласти

В Избранное

Санкт-Петербург, 5 октября. В лесу Ленинградской области нашли труп пенсионерки, которая ранее считалась пропавшей без вести, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Мертвая женщина была обнаружена в Волховском районе Ленобласти. Ранее жительница Ленобласти 1929 года рождения считалась пропавшей без вести. Тело нашли в лесу во время поисково-спасательных работ.

Ранее сообщалось, что рыбацкий домик на берегу Волчихинского водохранилища был разрушен в результате взрыва газа. В инциденте пострадали два человека.