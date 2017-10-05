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Общество
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Происшествия
Труп пропавшей без вести пенсионерки нашли в лесу в Ленобласти
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    Труп пропавшей без вести пенсионерки нашли в лесу в Ленобласти

    9:07  5 Октября 2017
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    Труп пропавшей без вести пенсионерки нашли в лесу в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 5 октября. В лесу Ленинградской области нашли труп пенсионерки, которая ранее считалась пропавшей без вести, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    Мертвая женщина была обнаружена в Волховском районе Ленобласти. Ранее жительница Ленобласти 1929 года рождения считалась пропавшей без вести. Тело нашли в лесу во время поисково-спасательных работ.

    Труп пропавшей без вести пенсионерки нашли в лесу в Ленобласти

    Ранее сообщалось, что рыбацкий домик на берегу Волчихинского водохранилища был разрушен в результате взрыва газа. В инциденте пострадали два человека.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ленобласть #тело #женщина #лес #пенсионерка
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