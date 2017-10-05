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Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на мосту в Петербурге
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    Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на мосту в Петербурге

    9:09  5 Октября 2017
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    Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на мосту в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 октября. Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека на мосту.

    Инцидент произошел 3 октября. Труп неизвестного был найден на пешеходном мосту через реку Оредеж. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле множественные колото-резаные раны. В ходе расследования оперативники установили личность погибшего. Им оказался неработающий местный житель 1968 года рождения, передает источник Федерального агентства новостей.

    Также полиция задержала подозреваемого в убийстве. По предварительной версии, ранее судимый мужчина 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого с ножом, а потом скрылся с места происшествия.

    Автор: Алексей Громов
    #убийство #труп
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