Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на мосту в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 октября. Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека на мосту.

Инцидент произошел 3 октября. Труп неизвестного был найден на пешеходном мосту через реку Оредеж. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле множественные колото-резаные раны. В ходе расследования оперативники установили личность погибшего. Им оказался неработающий местный житель 1968 года рождения, передает источник Федерального агентства новостей.

Также полиция задержала подозреваемого в убийстве. По предварительной версии, ранее судимый мужчина 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого с ножом, а потом скрылся с места происшествия.