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Капибара и детеныш макаки поселились в Ленинградском зоопарке
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    Капибара и детеныш макаки поселились в Ленинградском зоопарке

    23:11  4 Октября 2017
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    Капибара и детеныш макаки поселились в Ленинградском зоопарке

    Санкт-Петерубург, 4 октября. Сразу два новых животных появились в Ленинградском зоопарке – капибара и детеныш черной макаки. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

    Как рассказали сотрудники зоопарка, самец гигантского грызуна капибары прибыл из Перми. Он был рожден в апреле этого года; воспитан и выкормлен собственной матерью. Сейчас он полностью готов к самостоятельной жизни.

    Новорожденный детеныш макаки появился на свет 29 сентября. Его мамой стала макака по кличке Мишель, которая рожает в зоопарке уже третий раз. Пока пол маленькой обезьяны не определен. Сейчас он все время проводит, ухватившись за шерсть матери, но уже через четыре месяца он начнет передвигаться самостоятельно.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #петербург #капибара #макака #ленинградский зоопарк
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