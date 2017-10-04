Капибара и детеныш макаки поселились в Ленинградском зоопарке

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Санкт-Петерубург, 4 октября. Сразу два новых животных появились в Ленинградском зоопарке – капибара и детеныш черной макаки. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Как рассказали сотрудники зоопарка, самец гигантского грызуна капибары прибыл из Перми. Он был рожден в апреле этого года; воспитан и выкормлен собственной матерью. Сейчас он полностью готов к самостоятельной жизни.

Новорожденный детеныш макаки появился на свет 29 сентября. Его мамой стала макака по кличке Мишель, которая рожает в зоопарке уже третий раз. Пока пол маленькой обезьяны не определен. Сейчас он все время проводит, ухватившись за шерсть матери, но уже через четыре месяца он начнет передвигаться самостоятельно.