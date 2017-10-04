Водитель с ножом накинулся на прохожего в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 октября. Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Петербурга, который ранил прохожего ножом.

Инцидент произошел на Анисимовой дороге.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина ранил в плечо случайного прохожего, а затем скрылся на автомобиле KIA Spectra, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Сотрудникам Росгвардии удалось разыскать мужчину на проспекте Наставников. Его авто спокойно стояло во дворе. Сам водитель сидел в салоне.

Пострадавший был госпитализирован.

В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.