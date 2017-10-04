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Ученые из России создали уникальный аппарат для лечения рака
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    Ученые из России создали уникальный аппарат для лечения рака

    15:34  4 Октября 2017
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    Ученые из России создали уникальный аппарат для лечения рака

    Санкт-Петербург, 4 октября. Ученые из России создали аппарат, который при помощи луча находит раковые образования в организме и уничтожает их. Открытие совершили специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета.

    Новинка может поступить на вооружение врачей уже через два года, сообщает «Утро.ру». Уникальность аппарата, разработанного в Политехе, заключается в том, что он может диагностировать, измерять температуру и проводить лечение. Подобные технологии на основе ультразвука в составе одного прибора пока никто не применяет.

    По словам заведующего лабораторией «Медицинская ультразвуковая аппаратура» СПбПУ Александра Берковича, новинка позволяет диагностировать и удалять рак на ранней стадии без хирургического вмешательства.

    Автор: Алексей Громов
    #ученые #санкт-петербург #технологии
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