Петербургский лицей стал лучшей школой России в 2017 году

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Санкт-Петербург, 4 октября. Президентский физико-математический лицей №239 занял первое место в топе-500 российских школ в 2017 году. Соответствующее заявление сделала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

«Вхождение в рейтинг — не наша цель, а результат нашей работы. Рецепт — как можно больше времени как можно более квалифицированным педагогам проводить с детьми», — цитирует слова директора лицея-лидера Максима Пратусевича «Комсомольская правда в Петербурге».

На второе место попала школа для одаренных детей в Саранске, а третье место получила средняя общеобразовательная школа №179 в Москве.

В «пятерку» лучших школ нашей страны также попали московский лицей №1535 и лицей НИУ «Высшая школа экономики».

Рейтинг базируется исключительно на объективных результатах, подчеркнула Голодец. По ее словам, важными условиями при его составлении стали число победителей всероссийских и международных олимпиад и результаты школьников по итогам аттестации в девятом классе.

Дополнительные бонусы получили учреждения, где принимают всех детей, а не только на конкурсной основе.

Голодец отдельно обратила внимание на то, что в рейтинг не попали школы из Приморского края.