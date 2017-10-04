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Троллейбус пронзил «Тойоту» «рогом» в Петербурге
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    Троллейбус пронзил «Тойоту» «рогом» в Петербурге

    13:41  4 Октября 2017
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    Троллейбус пронзил «Тойоту» «рогом» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 4 октября.  Накануне в Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. Его участниками стали троллейбус и легковой автомобиль.

    Как сообщает «Комсомольская правда  — Петербург», водителю «Тойоты» сильно повезло, и серьезных травм в результате инцидента он не получил.

    «У троллейбуса оторвало рог, и он проткнул лобовое стекло «Тойоты», прямо со стороны водителя», — рассказали очевидцы.

    На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, «скорая помощь» и спасатели. Однако госпитализация водителю не потребовалась: он отделался ушибом руки.

    Напомним, в начале года в Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись троллейбус и автобус. В результате аварии были госпитализированы пять человек. 

    Автор: Федор Веснин
    #дтп #троллейбус
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