Троллейбус пронзил «Тойоту» «рогом» в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 4 октября. Накануне в Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. Его участниками стали троллейбус и легковой автомобиль.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», водителю «Тойоты» сильно повезло, и серьезных травм в результате инцидента он не получил.

«У троллейбуса оторвало рог, и он проткнул лобовое стекло «Тойоты», прямо со стороны водителя», — рассказали очевидцы.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, «скорая помощь» и спасатели. Однако госпитализация водителю не потребовалась: он отделался ушибом руки.

Напомним, в начале года в Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись троллейбус и автобус. В результате аварии были госпитализированы пять человек.