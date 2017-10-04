В Петербурге запретят продавать вейпы подросткам

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Санкт-Петербург, 4 октября. Депутаты ЗакСа единогласно одобрили законопроект, согласно которому продажа электронных систем потребления никотина — вейпов — несовершеннолетним в Петербурге будет ограничена.

Как сообщили в пресс-службе комитета по городу и области, данная инициатива предлагает штраф до 5 тыс. рублей должностным лицам и до 20–50 тыс. рублей для юридических лиц, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Стоит отметить, что сейчас в Государственной думе рассматривается новый законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления смесей испарения».

Напомним, что жителей России ждет запрет на употребление кальянов, вейпов и электронных сигарет в ресторанах, кафе и барах.