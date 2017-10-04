Сразу шесть автомобилей столкнулись на развязке КАД с Московским шоссе

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Санкт-Петербург, 4 октября. Серьезная авария с участием шести транспортных средств произошла накануне вечером на петербургской кольцевой автодороге.

Как сообщают в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП. Петербург», ДТП случилось около 23 часов на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе. Движение по автомагистрали оказалось временно заблокировано из-за столкновения 6 машин.

Для оказания помощи на место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и ДПС. Информации о количестве пострадавших и характере травм не поступало.

Напомним, 28 сентября на развязке КАД с Мурманским шоссе столкнулись сразу 10 автомашин, тогда пострадавших госпитализировали на вертолете.