Режиссера Полански снова обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

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Нью-Йорк, 4 октября. Известный американский режиссер Роман Полански в очередной раз обвинен в изнасиловании несовершеннолетней.

Немецкая актриса Ренате Лангер заявила в полицию об изнасиловании 45-летней давности. По ее словам, Роман Полански изнасиловал ее дважды в 1972 году, когда ей было 15 лет. Женщина держала это в тайне от родителей и решилась рассказать обо всем, лишь когда их не стало, пишет онлайн-издание «Свободная пресса».

Напомним, Роман Полански также обвиняется в изнасиловании американки Саманты Геймер. Режиссер совершил преступление в 1977 году. Защита Геймер обратилась с ходатайством о прекращении дела в июне текущего года, но суд отклонил его.