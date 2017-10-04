Сборку узбекских автомобилей могут начать на заводе GM в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 4 октября. Сборочное производство узбекского производителя «Узавтосаноат» может быть открыто в Петербурге.

Как сообщает Минпромторг России, в настоящее время совместно с «Группой ГАЗ», ПАО «КамАЗ» и УАЗ обсуждаются совместные планы по локализации производств как в Узбекистане, так и в России.

Речь идет, в том числе, о сборке автомобилей «Узавтосаноат» в России. В качестве площадки под производство был предложен завод General Motors в Петербурге, остановленный в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что российские автоэксперты составили рейтинг из десяти самых дешевых автомобилей, доступных на авторынке в России. Все три верхние строчки рейтинга заняли модели от «АвтоВАЗа».