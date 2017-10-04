22-летний молдованин убил петербуржца ударом кулака в голову

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Санкт-Петербург, 4 октября. Гражданин Молдовы во время ссоры убил петербуржца, ударив его кулаком в голову.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, 2 октября у дома 22 по ул. 6-я

Советская было обнаружено тело 43-летнего петербуржца без внешних признаков насильственной смерти.

Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть наступила в результате ушиба головного мозга.

По подозрению в совершении преступления задержан неработающий 22-летний гражданин Республики Молдова. Сотрудники полиции установили, что вечером 2 октября молодой человек во время ссоры ударил погибшего кулаком в голову.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».