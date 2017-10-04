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22-летний молдованин убил петербуржца ударом кулака в голову
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    22-летний молдованин убил петербуржца ударом кулака в голову

    10:06  4 Октября 2017
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    22-летний молдованин убил петербуржца ударом кулака в голову

    Санкт-Петербург, 4 октября. Гражданин Молдовы во время ссоры убил петербуржца, ударив его кулаком в голову.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, 2 октября у дома 22 по ул. 6-я 
    Советская было обнаружено тело 43-летнего петербуржца без внешних признаков насильственной смерти.

    Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть наступила в результате ушиба головного мозга.

    По подозрению в совершении преступления задержан неработающий 22-летний гражданин Республики Молдова. Сотрудники полиции установили, что вечером 2 октября молодой человек во время ссоры ударил погибшего кулаком в голову.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    Автор: Юлия Кошкина
    #петербург #смерть
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