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Жительница Ленобласти зарезала 50-летнего гостя
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    Жительница Ленобласти зарезала 50-летнего гостя

    9:09  4 Октября 2017  /обновлено: 9:10  04 Октября 2017
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    Жительница Ленобласти зарезала 50-летнего гостя

    Санкт-Петербург, 4 октября. Жительница Ленинградской области жестоко расправилась с 50-летним мужчиной. Инцидент произошел 3 октября в поселке Ушаки.

    По информации источника Федерального агентства новостей, женщина 1982 года рождения, ранее судимая, во время распития алкогольных напитков ударила ножом находящегося у нее в гостях мужчину.

    Сотрудники полиции задержали женщину на месте происшествия. В правоохранительные органы она обратилась сама. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако врачам его спасти не удалось.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Автор: Алексей Громов
    #убийство #петербург
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