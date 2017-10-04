Жительница Ленобласти зарезала 50-летнего гостя

В Избранное

Санкт-Петербург, 4 октября. Жительница Ленинградской области жестоко расправилась с 50-летним мужчиной. Инцидент произошел 3 октября в поселке Ушаки.

По информации источника Федерального агентства новостей, женщина 1982 года рождения, ранее судимая, во время распития алкогольных напитков ударила ножом находящегося у нее в гостях мужчину.

Сотрудники полиции задержали женщину на месте происшествия. В правоохранительные органы она обратилась сама. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако врачам его спасти не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело.