Труп зарезанного мужчины нашли на мосту в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 4 октября. В Ленинградской области на мосту обнаружен труп зарезанного мужчины.

Как стало известно ФАН, накануне вечером в полицию поступило сообщение от жителя поселка Сиверский Гатчинского района. По его словам, в районе населенного пункта на мосту он наткнулся на труп неизвестного, на вид которому 50-60 лет.

На место прибыли правоохранители. При первоначальном осмотре на трупе были обнаружены пять колото-резаных ножевых ранений.