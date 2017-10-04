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Разложившиеся трупы двух младенцев нашли в квартире в Петербурге
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    Разложившиеся трупы двух младенцев нашли в квартире в Петербурге

    9:05  4 Октября 2017
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    Разложившиеся трупы двух младенцев нашли в квартире в Петербурге

    Санкт-Петербург, 4 октября. Разложившиеся трупы двух новорожденных нашли в квартире в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, накануне на телефон службы «03» поступил звонок о рождении мертвого ребенка.

    При выезде на указанный адрес по улице Солидарности, были найдены два разложившихся трупа младенцев. Одно из тел принадлежит женскому полу, пол второго погибшего пока не установлен.

    Выяснилось, что родила детей жительница Петербурга 1975 года рождения. Отмечается, что женщина на учете по беременности не состояла, к врачам не обращалась.

    Тела направлены в морг для вскрытия и установления причины смерти. Полиция устанавливает обстоятельства гибели новорожденных. 

    Ранее Газета.ru писала, что жительница Приморья довела двухмесячного ребенка до больницы. 

    Разложившиеся трупы двух младенцев нашли в квартире в Петербурге

    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #труп
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