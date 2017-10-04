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Путин попросил Полтавченко строить больше ледовых арен
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    Путин попросил Полтавченко строить больше ледовых арен

    10:00  4 Октября 2017
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    Путин попросил Полтавченко строить больше ледовых арен

    Санкт-Петербург, 4 октября. Президент Путин строго указал петербургскому градоначальнику Георгию Полтавченко на то, что власти города не проявляют заботы о хоккее, сосредоточившись на развитии футбола незадолго до начала чемпионата мира. 

    Путин вместе с министром спорта заместителем председателя правительства России Виталием Мутко осматривали макет недавно завершенного петербургского долгостроя — стадиона «Санкт-Петербург Арена». Полтавченко рассказывал про особенности стадиона, в частности, про его раздвижную крышу, однако президент хмурился. Признав, что стадион, несмотря на недостатки, получился красивым, Путин упрекнул губернатора в том, что тот ничего не строит для хоккеистов: «Не строите, а нужно строить».

    Путин попросил Полтавченко строить больше ледовых арен

    «Для хоккеистов нужно построить еще», — заявил Путин. «Строим», — отозвался Полтавченко. «Да ничего не строите», — ответил Путин. «В самое ближайшее время», — заверил президента губернатор Санкт-Петербурга.

    Напомним, стадион «Санкт-Петербург Арена» открылся в конце прошлого года после продолжавшегося около десяти лет строительства. 

    Путин попросил Полтавченко строить больше ледовых арен

    Автор: Валентин Меликов
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