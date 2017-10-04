Руководителем ГИБДД Петербурга назначен полковник Семенов

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Санкт-Петербург, 4 октября. Начальником петербургского ГИБДД назначен бывший замглавы Алексей Семенов.

Как сообщают СМИ, вчера на совещании в ГУ МВД стало известно об указе президента о назначении на пост руководителя петербургского ГИБДД. Начальником ведомства стал бывший замглавы Алексей Семенов.

Полковник полиции Алексей Семенов начинал карьеру оперативником в центре «Э», затем был назначен главой 4-го отдела ГИБДД, а после – заместителем главы ведомства.

Напомним, в 2015 года в отставку в связи с достижением пенсионного возраста ушел более 10 лет руководивший службой генерал-майор полиции Сергей Бугров. ГИБДД 2 года оставалось без руководства.