Путин поспорил с Полтавченко у макета «Зенит-Арены»

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поспорили у макета стадиона «Зенит Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Предметом спора между главой государства и руководителем стала рекомендация Путина уделять больше внимания строительству ледовых арен.

Как пишет РИА Новости, Путин подчеркнул, что ледовую арену нужно построить для хоккеистов. Как передает Газета.ru, в ответ губернатор попытался объяснить, что работа уже идет. «Не строите, а нужно строить», — добавил он.