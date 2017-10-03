Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
АСВ принял решение поднять базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре

    21:51  3 Октября 2017
    52

    МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре

    Санкт-Петербург, 3 октября. МЧС РФ предупреждает жителей Петербурга об усилении ветра в ночь на 4 октября, порывы которого будут достигать 15 м/с.

    Также в ночь на среду петербуржцев ждет сильный дождь. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, температура воздуха в городе ночью опустится до 7 градусов. Днем будет незначительно теплее.

    Об усилении ветра в Петербурге в МЧС предупреждали и накануне. Ухудшению погоды предшествовали 10 дней без дождя, которые стали для Северной столицы своеобразным рекордом, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #мчс #петербург #ветер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53658

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106990

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29867

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44268

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25549
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        102
        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        22:11   3 Октября 2017
        137
        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        21:24   3 Октября 2017
        150
        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        19:27   3 Октября 2017
        692