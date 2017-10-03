МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре

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Санкт-Петербург, 3 октября. МЧС РФ предупреждает жителей Петербурга об усилении ветра в ночь на 4 октября, порывы которого будут достигать 15 м/с.

Также в ночь на среду петербуржцев ждет сильный дождь. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, температура воздуха в городе ночью опустится до 7 градусов. Днем будет незначительно теплее.

Об усилении ветра в Петербурге в МЧС предупреждали и накануне. Ухудшению погоды предшествовали 10 дней без дождя, которые стали для Северной столицы своеобразным рекордом, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».